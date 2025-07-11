Haber Tarihi: 11 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 12:37

Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti?

Srebrenitsa Katliamı'nın 30. yıldönümünde, 1995 yılında Sırplar tarafından katledilen 8 bin 372 Boşnak Müslüman, Birleşmiş Milletler'in "Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Düşünme Günü" olarak ilan ettiği 11 Temmuz'da anılıyor. 30 yıl geçmesine rağmen kapanmayan bir yara olmaya devam eden Srebrenitsa Soykırımı'nın mağdurlarının adalet arayışları sürüyor.

Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman gerçekleşti?
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Bosna Savaşı'nın (1992-1995) en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı, 30 yıl önce 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da Sırplar tarafından aralarında çocuklarında olduğu 8 binden fazla Boşnak Müslüman sistematik olarak katledildi.

SREBRENİTSA KATLİAMI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı sırasında 11-22 Temmuz 1995 tarihleri arasında gerçekleşti.

30 YIL ÖNCE SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

General Ratko Mladiç liderliğindeki Sırp güçleri, BM tarafından 1993'te güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'yı ele geçirdi ve yaklaşık 8 bin 372 Boşnak Müslüman erkek ve çocuk sistematik şekilde öldürüldü. Yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşen katliam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük soykırım olarak tarihe geçti.

Kadınlar ve çocuklar otobüslerle güvenli bölgelere taşınırken erkekler ve erkek çocuklar ayrılarak ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katledildi. Cesetlerin kimlik tespiti yapılmasın diye parçalanarak 64 farklı toplu mezara gömüldüğü belgelendi. Hala bin kişinin cesedi kayıp ve kimlikleri tespit edilememiş durumda.

11 TEMMUZ SREBRENİTSA KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ

Her yıl 11 Temmuz'da, Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak Müslüman, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anılıyor. 2025 yılında katliamın 30. yıldönümünde kimlik tespiti yapılan 7 kurban daha toprağa verildi.
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