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14 Temmuz yarım gün tatil mi, tam gün mü? 15 Temmuz 2025 Salı kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:37 -
Güncelleme Tarihi:
10 Temmuz 2025 15:37
14 Temmuz yarım gün tatil mi, tam gün mü? 15 Temmuz 2025 Salı kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?
Resmi tatil takvimi sorgulanıyor. 14 Temmuz ve 15 Temmuz'un tatil olup olmadığı araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, her sene anma günü olarak kutlanıyor. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi ardından 15 Temmuz, resmi tatil takviminde yer almaya başladı. Güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından bastırılan darbe girişimi sonrasında 29 Ekim 2016 tarihindeki Resmi Gazete ile bu önemli gün ''Demokrasi ve Millî Birlik Günü'' olarak kutlanılmaya başlandı. 2025 yılında ise 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar ''15 Temmuz tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü, tam gün mü?'' sorularını yöneltiyor.
Resmi tatil takvimi, yılın belirli zamanlarında sıklıkla araştırılıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları tatil olurken kimi iş yerleri de çalışmalarına ara veriyor. Özel sektör ve kamu çalışanları 2025 resmi tatil takviminde yer alan 15 Temmuz'da tatil mi? 14 Temmuz yarım gün tatil mi?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da; hastaneler, noterler, eczaneler, kuyumcular, diğer kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.
Eczane ve noterler nöbetçi sistemle çalışıyor. Kargo firmaları da 15 Temmuz'da kapalı oluyor.
14 TEMMUZ YARIM GÜN TATİL Mİ?
15 Temmuz Salı günü tatil olacak birçok çalışan, 14 Temmuz'un da durumunu sorguluyor. Ancak 14 Temmuz Pazartesi gününün yarım gün tatil olması söz konusu değil. Bu nedenle pazartesi günü iş yerleri ve çalışanlar normal mesai düzenine devam edecek.
RESMİ TATİLLER 2025
Yılbaşı
Ramazan Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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