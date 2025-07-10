14 Temmuz yarım gün tatil mi, tam gün mü? 15 Temmuz 2025 Salı kamu ve özel sektöre resmi tatil mi?

Resmi tatil takvimi, yılın belirli zamanlarında sıklıkla araştırılıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları tatil olurken kimi iş yerleri de çalışmalarına ara veriyor. Özel sektör ve kamu çalışanları 2025 resmi tatil takviminde yer alan 15 Temmuz'da tatil mi? 14 Temmuz yarım gün tatil mi?

Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da; hastaneler, noterler, eczaneler, kuyumcular, diğer kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.

Eczane ve noterler nöbetçi sistemle çalışıyor. Kargo firmaları da 15 Temmuz'da kapalı oluyor.

15 Temmuz Salı günü tatil olacak birçok çalışan, 14 Temmuz'un da durumunu sorguluyor. Ancak 14 Temmuz Pazartesi gününün yarım gün tatil olması söz konusu değil. Bu nedenle pazartesi günü iş yerleri ve çalışanlar normal mesai düzenine devam edecek.

Yılbaşı

Ramazan Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı