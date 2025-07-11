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Jonas Valanciunas, Nuggets için hazır olduğunu açıkladı

Denver Nuggets ile Sacramento Kings arasında yapılması beklenen Jonas Valanciunas takası, The Stein Line'da konuşan Marc Stein'a göre bu hafta içerisinde tamamlanabilir.

calendar 11 Temmuz 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jonas Valanciunas, Nuggets için hazır olduğunu açıkladı
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Denver Nuggets ile Sacramento Kings arasında yapılması beklenen Jonas Valanciunas takası, The Stein Line'da konuşan Marc Stein'a göre bu hafta içerisinde tamamlanabilir.

Ancak anlaşmada hâlâ çözüme kavuşmayan önemli bir detay var: Nuggets yönetimi, Valanciunas'ın 2026-27 sezonuna ait 10 milyon dolarlık maaşını garanti altına alıp almayacağı konusunda karar vermedi.

Litvanyalı uzun, 2025-26 sezonunda ise 10.395 milyon dolar kazanacak.


Valanciunas daha önce Avrupa'ya dönmek ve eski takımı Panathinaikos'ta oynamak istediğini ifade etmişti. Ancak takas haberi kamuoyuna yansıdıktan sonra ilk kez konuşan Valanciunas, Denver'a katılmaya hazır olduğunu ima etti.

BasketNews'ten Donatas Urbonas'a konuşan Valanciunas, "Takas resmiyet kazandığında Denver'a gitmek için planı oluşturacağız. Takım durumu değerlendirecek, sağlık kontrolleri ve diğer detayları belirleyecek. O kısım onlara bağlı," dedi.

Henüz gelecekteki maaş garantisi konusunda nihai bir anlaşma olmasa da Valanciunas, Denver'daki yeni yolculuğuna başlamak için hazır olduğunu ifade etti.

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