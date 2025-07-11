Inter, Taremi'nin bonservisini belirledi!

Inter, takımda süre bulamayan Mehdi Taremi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Milano ekibi, oyuncunun bonservisini belirledi.
8-10 MİLYON CİVARI BONSERVİS BEKLENTİSİ
Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter, Taremi için bonservis bedelini belirledi. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki forvetten bu yaz transfer döneminde 8-10 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi umuyor.
TÜRKİYE İLE ADI GEÇİYOR
İranlı golcü bu yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı.
8-10 MİLYON CİVARI BONSERVİS BEKLENTİSİ
Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter, Taremi için bonservis bedelini belirledi. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki forvetten bu yaz transfer döneminde 8-10 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi umuyor.
TÜRKİYE İLE ADI GEÇİYOR
İranlı golcü bu yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı.