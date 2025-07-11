11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
21:45
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
21:45
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
21:30
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Inter, Taremi'nin bonservisini belirledi!

Inter, elinden çıkarmak istediği Mehdi Taremi için istediği bonservis bedelini belirledi.

calendar 11 Temmuz 2025 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter, Taremi'nin bonservisini belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Inter, takımda süre bulamayan Mehdi Taremi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Milano ekibi, oyuncunun bonservisini belirledi.

8-10 MİLYON CİVARI BONSERVİS BEKLENTİSİ

Corriere dello Sport'un haberine göre, Inter, Taremi için bonservis bedelini belirledi. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki forvetten bu yaz transfer döneminde 8-10 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi umuyor.

TÜRKİYE İLE ADI GEÇİYOR

İranlı golcü bu yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.