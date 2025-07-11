Haber Tarihi: 11 Temmuz 2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 14:28

BKUBTS sınavı ne zaman? 2025 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-BKUBTS oturumu için tarih verdi. Peki, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı (2025-BKUBTS) ne zaman?

BKUBTS sınavı ne zaman? 2025 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı
Abone Ol
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı tarihine ilişkin yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, BKUBTS bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS)" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 05 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde yapılacak.

13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen bitki koruma ürünleri bayi ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe açıklaması! Fenerbahçe Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe açıklaması!
Burak Kapacak, Kayserispor'a gidiyor! Fenerbahçe Burak Kapacak, Kayserispor'a gidiyor!
Arsenal'de Leandro Trossard gelişmesi! Fenerbahçe Arsenal'de Leandro Trossard gelişmesi!
Borna Sosa'nın yeni durağı: Crystal Palace! Dünya Transferler Borna Sosa'nın yeni durağı: Crystal Palace!
BKUBTS sınavı ne zaman? 2025 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Gündem BKUBTS sınavı ne zaman? 2025 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı
Inter, Taremi'nin bonservisini belirledi! Inter Inter, Taremi'nin bonservisini belirledi!
Beşiktaş GAİN, Ismael Kamagate'yi kadrosuna kattı Beşiktaş Beşiktaş GAİN, Ismael Kamagate'yi kadrosuna kattı
Elan Ricardo'ya Portekiz'den talip! Beşiktaş Elan Ricardo'ya Portekiz'den talip!
Yerel yerleştirme nasıl yapılacak? MEB yerel yerleştirme sürecini paylaştı Gündem Yerel yerleştirme nasıl yapılacak? MEB yerel yerleştirme sürecini paylaştı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arsenal pes etti, Fenerbahçe yakın takipte!
2
Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaştı!
3
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Abdou Aziz Fall
4
Barcelona ve Bayern Münih'ten Kenan Yıldız hamlesi!
5
Beşiktaş'ın Walker-Peters faturası belli oldu!
6
Fenerbahçe'ye Rashford'dan kötü haber!
7
Maignan'ın Galatasaray kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.