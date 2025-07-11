Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımıyla geleceğine dair merak edilen sorulara yanıt verdi.Yaz döneminde önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Bucks'ın hamleleri sonrası Giannis, Milwaukee'de kalma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.Popüler yayıncı IShowSpeed ile gerçekleştirdiği canlı yayında soruları yanıtlayan Antetokounmpo, geleceğiyle ilgili gelen bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:Giannis'in bu sözleri, aylardır süregelen takımdan ayrılma ihtimali yönündeki spekülasyonların ardından geldi. İki kez MVP seçilen yıldız oyuncunun, özellikle takımın şampiyonluk seviyesinde bir kadro kuramaması halinde başka bir rotaya yönelebileceği konuşuluyordu.Ancak Milwaukee yönetimi, bu endişelere hızlı yanıt verdi. Serbest oyuncu statüsündeki pivot Myles Turner ile 4 yıl, 107 milyon dolarlık bir anlaşma sağlandı. Bu hamle, Damian Lillard'ın serbest bırakılarak maaş bütçesinde esneklik yaratılmasının ardından geldi.Öte yandan Giannis'in, Turner'ın Bucks'a katılma sürecinde aktif rol oynadığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı da kulislerde konuşulan detaylar arasında. Bu durum, Antetokounmpo'nun halen organizasyonla güçlü bir bağ içinde olduğunu gösteriyor.Yeni sezona girerken Bucks, kadrosunu ciddi şekilde yeniledi. Takımın yeni çekirdeği; Turner'a ek olarak Kyle Kuzma, Gary Trent Jr. ve Kevin Porter Jr. gibi isimlerden oluşuyor. Bu yeni yapı, geçmişte şampiyonluk yaşanan Khris Middleton, Jrue Holiday ve Brook Lopez üçlüsünün yerini almış durumda.Sözleşmesi gereği en az iki sezon daha Milwaukee forması giymesi beklenen Giannis'in, geleceğe dair olumlu konuşması, takım yönetiminin bu yaz yaptığı riskli hamlelerin karşılık bulduğunu gösteriyor.Doğu Konferansı'nın her geçen gün daha da rekabetçi hâle geldiği NBA'de, Bucks hem playoff yarışında iddiasını korumaya hem de süper yıldızını mutlu etmeye kararlı görünüyor.