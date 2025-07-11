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Menemen FK sezona belirsizlikle başladı

Menemen Futbol Kulübü, yönetimin devredilmesi gündemiyle sezona belirsizliklerle başladı.

calendar 11 Temmuz 2025 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK sezona belirsizlikle başladı
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TFF 2'nci Lig'de Başkan Bilgin Tokul'un yönetimi devretmek için görüşmelerini sürdürdüğü Menemen Futbol Kulübü, yeni sezona belirsizliklerle başladı.

Sarı-lacivertlilerde futbolcular ile altyapıdan gençler, Kesikköy Tesisleri'nde yeni sezon öncesi ilk antrenmanı yaptı.

Dış transferde hamle yapmayan, geçen sezon takımda forma giyen kaptan Mazlum Demir, Emirhan ve Hakkı Türker gibi önemli isimlerin ayrıldığı Menemen FK'da yol ayrımında olan teknik direktör Burhanettin Basatemür da antrenmana katılmadı. Antrenman saatinde Başkan Bilgin Tokul ve Burhanettin Basatemür'ün bir araya gelerek toplantı yaptığı öğrenildi.
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