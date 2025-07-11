Dallas Mavericks'in 2025 NBA Draftı birinci sıra seçimi Cooper Flagg, Las Vegas'taki NBA Summer League'deki ilk maçına büyük beklentiler ve dolu tribünler önünde çıktı.Ancak genç yıldız, kendi performansından memnun olmadığını açıkça dile getirdi.diyen Flagg,ifadelerini kullandı.Flagg karşılaşmayı 5/21 saha içi isabetiyle 10 sayıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden 5 denemenin hiçbirini sayıya çeviremedi. Buna rağmen 6 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve son dakikada kritik bir blokla takımına katkı verdi. Mavericks, zorlu geçen mücadeleyi 87–85 kazanmayı başardı." diyerek Miles Kelly, Ryan Nembhard ve Max'in performansını öven Flagg,dedi.Yaz Ligi ile kolej basketbolu arasındaki fark sorulduğunda ise Flagg şu değerlendirmeyi yaptı:Karşılaşmada Dallas adına Ryan Nembhard 21 sayıyla yıldızlaşırken, Miles Kelly 17 sayı, Gabe McGlothan ise 9 sayılık katkı sağladı.Los Angeles Lakers cephesinde ise Cole Swider 22 sayı, Dalton Knecht 15 sayı, DJ Steward 14 sayı kaydetti. Bronny James ise 2/8 saha içi isabetiyle 8 sayıda kaldı. Steward'ın son dakikalarda yaptığı bir turnike denemesi ise Flagg tarafından bloklandı.Dallas bu galibiyetle Yaz Ligi'ne 1–0'la başladı. Mavericks bir sonraki maçına Cumartesi günü çıkacak. Lakers ise bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.