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Fenerbahçe Medicana, Halit Kurtuluş'u açıkladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Halit Kurtuluş'u transfer etti.

calendar 11 Temmuz 2025 14:49
Haber: DHA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, Halit Kurtuluş'u açıkladı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Halit Kurtuluş'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HALİT KURTULUŞ'UN BAŞARILARI

2019-2020 sezonunda TLF Altekma ile profesyonel kariyerine adım atarak Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten Halit, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Şampiyonlukları elde etti.

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