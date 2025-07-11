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Maksvytis, Manisa Basket'e veda etti!

Manisa Basket, takımdan ayrılarak Sarunas Jasikevicius'un yardımcısı olan Antrenör Kazys Maksvytis'e veda mesajı yayımladı.

calendar 11 Temmuz 2025 12:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Maksvytis, Manisa Basket'e veda etti!
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Basketbol Süper Ligi'nde kulüpteki devir süreci netleşmediği için henüz hiçbir adım atmayan Manisa Basket, takımdan ayrılarak EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un yardımcısı olan Antrenör Kazys Maksvytis için veda mesajı yayınladı.

Kulübün yayımladığı mesajda;

"Teşekkürler Kazys Maksvytis! Baş antrenörümüz Kazys Maksvytis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Manisa Basket'te Maksvytis'in yardımcısı Darius Songaila da kulüpten ayrılmıştı." ifadelerine yer verdi.

 

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