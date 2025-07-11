Fenerbahçe'ye Rashford'dan kötü haber!

Barcelona, yeni sezonda hücum hattına takviye yapmak istiyor.
DIAZ OLMADI YENİ ROTA
Sky'da yer alan habere göre, Liverpool'dan Luis Diaz ile ilgilenen ancak teklifi İngiliz ekibi tarafından reddedilen Barcelona, bu gelişmenin ardından Marcus Rashford'a yöneldi.
FLICK ONAY VERDİ
Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'ten de onay gelmesinin ardından Rashford'u transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Katalan ekibi, Rashford transferi için girişimlerine devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan İngiliz yıldız Rashford, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
MANCHESTER İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rashford'un Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Manchester United'dan geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiralanan Rashford, Aston Villa'da 17 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
DIAZ OLMADI YENİ ROTA
Sky'da yer alan habere göre, Liverpool'dan Luis Diaz ile ilgilenen ancak teklifi İngiliz ekibi tarafından reddedilen Barcelona, bu gelişmenin ardından Marcus Rashford'a yöneldi.
FLICK ONAY VERDİ
Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'ten de onay gelmesinin ardından Rashford'u transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Katalan ekibi, Rashford transferi için girişimlerine devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan İngiliz yıldız Rashford, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
MANCHESTER İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rashford'un Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Manchester United'dan geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiralanan Rashford, Aston Villa'da 17 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.