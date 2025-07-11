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Fenerbahçe'ye Rashford'dan kötü haber!

Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istiyor. Luis Diaz için yaptığı teklif Liverpool tarafından reddedilen Barcelona, Rashford'u transfer listesinin ilk sırasıra koydu.

calendar 11 Temmuz 2025 11:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Rashford'dan kötü haber!
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Barcelona, yeni sezonda hücum hattına takviye yapmak istiyor.

DIAZ OLMADI YENİ ROTA

Sky'da yer alan habere göre, Liverpool'dan Luis Diaz ile ilgilenen ancak teklifi İngiliz ekibi tarafından reddedilen Barcelona, bu gelişmenin ardından Marcus Rashford'a yöneldi.


FLICK ONAY VERDİ

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'ten de onay gelmesinin ardından Rashford'u transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Katalan ekibi, Rashford transferi için girişimlerine devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan İngiliz yıldız Rashford, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

MANCHESTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rashford'un Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Manchester United'dan geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'ya kiralanan Rashford, Aston Villa'da 17 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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