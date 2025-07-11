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Fenerbahçe, Becao için teklif bekliyor!

Fenerbahçe, Rodrigo Becao için gelecek ilk resmi teklifi kabul edecek.

calendar 11 Temmuz 2025 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Becao için teklif bekliyor!
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Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçen sezon sakatlanan Rodrigo Becao, henüz iyileşmedi. Sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncuyla yola devam etmek istemiyor. Serie A'dan iki teklif geldi ancak henüz bu transfer netlik kazanmadı.

Fenerbahçe, gelen ilk resmi teklifi kabul edecek. Becao da İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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