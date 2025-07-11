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Bucasporlular takımları için isyan etti

FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928'de taraftarlar sokağa indi.

calendar 11 Temmuz 2025 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucasporlular takımları için isyan etti
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FIFA'dan Bucaspor'un Süper Lig'de oynadığı 2010-2011 sezonundan kalan borçları nedeniyle transfer yasağı alan, yeni sezon öncesi eli kolu bağlanıp hiçbir adım atamayan Bucaspor 1928'de taraftarlar sokağa indi.

Buca'ya gönül veren sarı-lacivertli taraftarlar, kulüplerinin sahipsiz bırakılmasına isyan etti. Kulüplerine ilgisizliğe tepki gösteren Bucalılar, Forbest Caddesi'nde yaptıkları yürüyüş ile seslerini duyurmak için hareket geçti. Pankartlar eşliğinde yürüyen Bucalılar, yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla tepkilerini gösterdi.

Taraftarlar, son yıllarda kulüplerine ilgi gösterilmediği için Forbes Sevgi Yolu'nda büyük bir kalabalık ile yürüyüş yaptı. Geçmiş yıllarda İzmir'i Süper Lig'de temsil etmiş olan sarı-lacivertli kulübün taraftarları, "İstanbul'un borçlu kulüplerine sağlanan imkanlar Bucaspor'a tanınmıyor. İzmir'in kendi evladı olan bu camia, sistemli şekilde geri plana itiliyor. Yalnız bırakılan bu büyük camia sahipsiz değildir! Susmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz! Biz sadece Bucaspor için değil, Türk futbolunda adalet için yürüyoruz. Kulübümüze yapılan bu ilgisizliğin bitmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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