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Malcom, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor!

Al-Hilal ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Malcolm, 11 milyon Euro'luk maaş ücretini ödenmesi durumunda Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamaya karar verebilir.

calendar 11 Temmuz 2025 08:25 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 08:27
Fotoğraf: Imago
Malcom, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor!
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Geniş bir listeye sahip olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer isim ise Al-Hilal ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Malcom oldu.

Brezilyalı oyuncunun, Al-Hilal taraftarıyla yaşadığı sözlü tartışma sonrası kulüp ile bağları kopmuştu.

Malcom'un menajeri, oyuncusunun Al Hilal ile olan bağlarını tamamen sonlandırmak için görüşmelerde son aşamaya geldi. Sambacı, futbol hayatının geri kalan kısmını Avrupa'da geçirmek istiyor.


İLK TEMASLAR!

Fenerbahçe'nin Malcom için ilk girişimi yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun sözleşmesini feshetmesinden sonra transfer etmek istediğini menajer Garcia'ya bildirdi.

AL-HILAL'E 60 MİLYON'A MAL OLDU!


28 yaşındaki Sambacı'nın ilk görüşü, 11 milyon Euro tutarı olan maaşının ödenmesi durumunda Fenerbahçe'ye imza atabileceği yönünde.

Malcom, Bordeaux, Barcelona, Zenit formaları giydikten sonra 2023 yılında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e 60 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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