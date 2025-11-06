Sacramento Kings guard'ı Russell Westbrook, Golden State Warriors karşısında sergilediği performansla NBA tarihinde bir ilke imza attı ve maç sonrası yaptığı açıklamada kendisini "tüm zamanların en iyi ribaunt alan guard'ı" olarak tanımladı.Kings'in 121–116 kazandığı mücadelede Westbrook 23 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist üreterek bir triple-double'a imza attı. Bu performansla Westbrook, Jason Kidd'i (8.725) geride bırakarak NBA tarihinde guard pozisyonunda en fazla ribaunt alan oyuncu oldu. Westbrook'un toplam ribaunt sayısı 1.255 maçta 8.734'e yükseldi.Ayrıca 18. sezonunda veya daha sonrasında triple-double yapan ilk oyun kurucu olarak başka bir tarihi başarıya imza attı. Bu karşılaşma aynı zamanda kariyerinin 204. triple-double'ı oldu ve Westbrook, Oscar Robertson'ın (181) oldukça üzerinde bulunan rekorunu daha da ileri taşıdı.Westbrook maç sonrası kendine has özgüveniyle konuştu:Sezon genelinde Westbrook, 15.0 sayı, 7.1 ribaunt ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.