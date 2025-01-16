Wemby, verdiği formayı açık artırma sitesinde gördü!

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, genç bir taraftara verdiği maçta giydiği formanın bir açık artırma sitesinde satışa çıkarıldığını fark etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Wemby, verdiği formayı açık artırma sitesinde gördü!
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16 Ocak 2025 14:27
San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Aralık ayında genç bir taraftara verdiği maçta giydiği formanın bir açık artırma sitesinde satışa çıkarıldığı haberine sosyal medyada tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay Spurs ekibi, Barclays Center'da Brooklyn Nets'e karşı 96-87'lik bir galibiyet elde etmişti. Maçın ardından küçük bir Spurs taraftarı Wembanyama ile forma takasına katılmak istedi ve hatta isteğini ifade eden bir pankart bile göstermişti.

Wembanyama genç taraftarın pankartını fark etmiş ve ikili arasında bir forma takası gerçekleşmişti.

Forma, Goldin web sitesinde 10 bin dolar başlangıç teklifiyle satışa sunuldu ve müzayede ise 22 Ocak'ta açılacak.

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