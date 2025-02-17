San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesini "gördüğü en çılgın takas" olarak nitelendirirken, Mavericks taraftarlarının yaşadığı hayal kırıklığını da göz ardı etmedi.



ClutchPoints'a konuşan Wembanyama, "Mavericks taraftarlarının nasıl üzüldüğünü, ne hissettiklerini görmek beni gerçekten etkiledi. Bu, gerçekten güçlü bir duygu. Ama Mavs hâlâ iddialı, Lakers da iddialı... Fakat bu, iki haftadır gördüğüm en çılgın takas." dedi.



Dallas'ın, Doncic'i takas etme sebebi olarak oyuncunun kondisyon sorunları ve 346 milyon dolarlık süper maksimum kontrata bağlanma isteksizliği gösterildi. Ancak birçok taraftar bu takası NBA yönetiminin iptal etmesi gerektiğini savundu.



