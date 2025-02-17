Wemby: "Mavs taraftarlarının Doncic takasına tepkisi beni çok etkiledi"

San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesini "gördüğü en çılgın takas" olarak nitelendirirken, Mavericks taraftarlarının yaşadığı hayal kırıklığını da göz ardı etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wemby: 'Mavs taraftarlarının Doncic takasına tepkisi beni çok etkiledi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2025 12:08
San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesini "gördüğü en çılgın takas" olarak nitelendirirken, Mavericks taraftarlarının yaşadığı hayal kırıklığını da göz ardı etmedi.

ClutchPoints'a konuşan Wembanyama, "Mavericks taraftarlarının nasıl üzüldüğünü, ne hissettiklerini görmek beni gerçekten etkiledi. Bu, gerçekten güçlü bir duygu. Ama Mavs hâlâ iddialı, Lakers da iddialı... Fakat bu, iki haftadır gördüğüm en çılgın takas." dedi.

Dallas'ın, Doncic'i takas etme sebebi olarak oyuncunun kondisyon sorunları ve 346 milyon dolarlık süper maksimum kontrata bağlanma isteksizliği gösterildi. Ancak birçok taraftar bu takası NBA yönetiminin iptal etmesi gerektiğini savundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery