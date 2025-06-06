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Watford, Marc Bola'yı kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekibi Watford, Samsunspor ile yollarını ayıran Marc Bola'yı transfer etti.

calendar 06 Haziran 2025 21:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Watford, Marc Bola'yı kadrosuna kattı
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Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Watford, aradığı bek oyuncusunu Samsunspor'da buldu.

Watford, İngiliz sol bek Marc Bola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirdi.

Samsunspor formasıyla bu sezon 33 maçta forma giyen Bola, 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.




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