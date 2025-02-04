Warriors All-Star istiyor, hedef LeBron, Durant ve Butler!

Golden State Warriors'ın, LeBron James, Kevin Durant ve Jimmy Butler gibi All-Star oyuncuları almak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors All-Star istiyor, hedef LeBron, Durant ve Butler!
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04 Şubat 2025 13:01
Golden State Warriors'ın, LeBron James, Kevin Durant ve Jimmy Butler gibi All-Star oyuncuları almak istediği iddia edildi.

ESPN'den Shams Charania, The Pat McAfee Show'da Warriors'ın 6 Şubat'taki son takas günü öncesinde Steph Curry'nin yanına başka bir süperstar daha eklemeye kararlı olduğunu söyledi.

Charania, Warriors'ın James, Durant, Paul George, Butler ve başka oyuncular hakkında bilgi aldığını ekledi:

"İstediğiniz All-Star oyuncuyu düşünün, Warriors muhtemelen onlar için bilgi almıştır."

Butler'ın Warriors'a kendileriyle kontratını uzatmak istemediğini söylediği ve bu durumun olası herhangi bir anlaşmayı geciktirdiği bildirilmişti.

Phoenix Suns'a takas edilmeyi tercih ettiği söylenen Heat yıldızı, şu anda sezonda takım tarafından aldığı üçüncü uzaklaştırma cezası sebebiyle kadro dışı konumda.

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