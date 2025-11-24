24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-155'
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
1-055'
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
1-172'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Wagner Pina'dan galibiyet itirafı: "Soyunma odasında konuştuk"

Trabzonspor'da Wagner Pina, RAMS Başakşehir maçının ardından konuştu.

calendar 24 Kasım 2025 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wagner Pina'dan galibiyet itirafı: 'Soyunma odasında konuştuk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trabzonspor'da Wagner Pina, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"

Maçın ilk yarısındaki performanstan memnun olmadıklarını vurgulayan Pina,"Beklemediğimiz şekilde kötü bir ilk yarı geçirdik. Soyunma odasında neleri yanlış yaptığımızı ve neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Sonunda geç de olsa gelen bir galibiyet oldu." dedi.



MİLLİ TAKIM HEDEFİ İÇİN AÇIKLAMA

Milli takım hedefi hakkında da konuşan Trabzonspor yıldızı, Dünya Kupası vurgusu yaptı:

"Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra onu düşünmeyi bıraktık. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu Trabzonspor'da iyi performans göstermek. Hocam beni kadroya çağırırsa çok mutlu olurum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
