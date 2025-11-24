Wagner Pina'dan galibiyet itirafı: 'Soyunma odasında konuştuk'

Trabzonspor 'da Wagner Pina, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısındaki performanstan memnun olmadıklarını vurgulayan Pina,"Beklemediğimiz şekilde kötü bir ilk yarı geçirdik. Soyunma odasında neleri yanlış yaptığımızı ve neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Sonunda geç de olsa gelen bir galibiyet oldu." dedi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ İÇİN AÇIKLAMA





Milli takım hedefi hakkında da konuşan Trabzonspor yıldızı, Dünya Kupası vurgusu yaptı:





"Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra onu düşünmeyi bıraktık. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu Trabzonspor'da iyi performans göstermek. Hocam beni kadroya çağırırsa çok mutlu olurum."



