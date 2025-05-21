Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan seride yetersiz performans gösterdiğini düşündüğü Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler'ı sert sözlerle eleştirdi.



NBA Playoffları tüm hızıyla sürerken, Golden State Warriors bu kez son sekiz takım arasında yer alamadı. İkinci turda Anthony Edwards liderliğindeki Minnesota Timberwolves'a elenen Warriors'ta başarısızlığın sebepleri tartışılmaya devam ediyor.



Wade'e göre, bu başarısızlığın merkezinde Jimmy Butler'ın yaklaşımı var.



"Maça yaklaşımını hiç beğenmedim," diyen Wade, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Jimmy'nin pas odaklı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Takım arkadaşlarını parlatmak istiyor, bu da güzel. Ama bir noktada 60 milyon dolar alıyorsan, işler böyle yürümüyor. Potaya bakmıyor! Bunu Heat formasıyla da gördüm. Pat Riley çıkıp sana uzatma kontratı vermek istemediğini söylüyorsa, bunun tek sebebi sakatlık değildir. Her an ne yapacağını görmek isterim. Bubble'daki Jimmy'yi gördük, hayvani oynuyordu. Nuggets'a karşı bir final daha oynadı, tıpkı geçen geceki gibiydi—potaya bile bakmadı!"



Seri boyunca 20.2 sayı, 7.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalayan Butler, kağıt üstünde iyi bir performans sergilese de birçok yorumcuya göre daha agresif olmalıydı. Özellikle hücumda sürekli pas araması, takımın skor üretiminde yetersiz kalmasına neden oldu.



