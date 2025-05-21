21 Mayıs
Tottenham-M. United
22:00
21 Mayıs
Juve Stabia-Cremonese
21:30
21 Mayıs
PK-35-JaePS
18:30
21 Mayıs
TPS-FC Lahti
18:30
21 Mayıs
Metz-Reims
21:00
21 Mayıs
Oergryte FF-Sandvikens IF
20:00
21 Mayıs
Lillestroem-Fredrikstad
20:00
21 Mayıs
FC Dordrecht-Willem
19:45

Wade'den Jimmy Butler'a sert eleştiri: "60 milyon dolar alıyorsun..."

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan seride yetersiz performans gösterdiğini düşündüğü Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler'ı sert sözlerle eleştirdi.

calendar 21 Mayıs 2025 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wade'den Jimmy Butler'a sert eleştiri: '60 milyon dolar alıyorsun...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan seride yetersiz performans gösterdiğini düşündüğü Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler'ı sert sözlerle eleştirdi.

NBA Playoffları tüm hızıyla sürerken, Golden State Warriors bu kez son sekiz takım arasında yer alamadı. İkinci turda Anthony Edwards liderliğindeki Minnesota Timberwolves'a elenen Warriors'ta başarısızlığın sebepleri tartışılmaya devam ediyor.

Wade'e göre, bu başarısızlığın merkezinde Jimmy Butler'ın yaklaşımı var.

"Maça yaklaşımını hiç beğenmedim," diyen Wade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jimmy'nin pas odaklı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Takım arkadaşlarını parlatmak istiyor, bu da güzel. Ama bir noktada 60 milyon dolar alıyorsan, işler böyle yürümüyor. Potaya bakmıyor! Bunu Heat formasıyla da gördüm. Pat Riley çıkıp sana uzatma kontratı vermek istemediğini söylüyorsa, bunun tek sebebi sakatlık değildir. Her an ne yapacağını görmek isterim. Bubble'daki Jimmy'yi gördük, hayvani oynuyordu. Nuggets'a karşı bir final daha oynadı, tıpkı geçen geceki gibiydi—potaya bile bakmadı!"

Seri boyunca 20.2 sayı, 7.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalayan Butler, kağıt üstünde iyi bir performans sergilese de birçok yorumcuya göre daha agresif olmalıydı. Özellikle hücumda sürekli pas araması, takımın skor üretiminde yetersiz kalmasına neden oldu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.