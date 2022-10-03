Voleybol Erkekler 1. Ligi başladı!

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu, bu hafta sonu oynanan ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı.



A ve B Grubu'nda 12'şerli toplam 24 takımın mücadele edeceği Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde, B Grubu'nda yer alan Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle takım sayısı 23'e düştü.



Ligdeki statü ise A ve B gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar yarı finallere katılmaya hak kazanacak. Federasyonca iki gruba ayrılacak takımlar, belirlenen bir ilde tek devreli lig usulüne göre turnuva maçları oynayacak. Yarı Final gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar "Final Grubu'na" katılmaya hak kazanacak.



Finale çıkan 4 takım, federasyonca belirlenecek ilde tek devreli lig usulüne göre turnuva oynayacak ve ilk iki sırayı alan takım bir üst lige yükselecek.



Birinci etap müsabakaları sonunda A ve B gruplarında son iki sırayı alan takımlar ikinci lige düşecek.



Bu hafta sonu oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:



A Grubu



Maç sonucu



Tarım Kredi Gençlik-TED Ankara Kolejliler: 1-3

Rest Property Alanya Belediyesi.-Hekimoğlu GCT BVİ: 3-0

Bigadiç Belediyesi-Saint Joseph: 2-3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-2

Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Okyanus Koleji: 3-0

Ürgüp Spor-Milas Belediyesi: 3-2



B Grubu



Maç sonucu



Yenişehir Belediyesi-Akkuş Belediyesi: 1-3

Gümüşsu Gümüşhanespor-Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler: 0-3

Niksar Belediyesi.-Çorum Belediyesi.: 2-3

Solhan Spor-Hatay Erzin Yeşilkent: 3-2

TVF Spor Lisesi-Anadolu Voleybol: 3-0





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