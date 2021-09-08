Virgil van Dijk: "Türk taraftarları susturduk"

A Milli Takımımızın 6-1'lik Hollanda yenilgisinin sonrasında Virgil van Dijk konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Virgil van Dijk: 'Türk taraftarları susturduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2021 00:13
İlgili Haberler

Hollanda'da Şenol Güneş için istifa çağrısı

A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

Merih Demiral: "Telafi için elimizden geleni yapacağız"

Virgil van Dijk: "Türk taraftarları susturduk"

Burak Yılmaz'dan tepki: "Arkadan vuruyorlar"

Şenol Güneş: "Düzen ve şeytanlık karışmış"

Rıdvan Dilmen: "Bizi kandırıyorlar"

Erman Toroğlu: "Tazminatını biz verelim, Şenol Güneş gitsin"

31 yıl sonra bir kez daha hezimet

Davy Klaassen: "Türkiye'nin itirazına güldüm"

Hollanda mağlubiyeti sonrası Milli Takım manşetleri

Uğur Meleke: "Şenol Güneş'e teşekkür etme zamanı"

Şenol Güneş ile Nihat Özdemir görüşecek

Şenol Güneş: "Keşke bizim başımıza gelmeseydi"

Nihat Özdemir: "Bıktım! Bazen içimden bırakmak geliyor"

TFF: "Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı!"
Hollanda Milli Takımı'nın defanstaki sigortası Virgil van Djk, A Milli Takımımızı 6-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Erken golün önemine değinen Van Dijk, "Erken gol bulmak işimize geldi. Gayet güzel bir akşam oldu. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk ve iyi başladık, bu da Türk taraftarlarını susturmamıza yardım etti. Bizim taraftarlarımıza da yardımı oldu." dedi.

A Milli Takımımıza top vermediklerini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Topu ayağımızda tuttuğumuzda, Türkiye'nin kendi kendine sorun yaşayacağını biliyordum. Topu kaybettiğimizde de hemen kazanmak için savaştık ve bu bize büyük bir avantaj sağladı." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası için istekli olduklarını belirten tecrübeli isim, "Şimdi herkes kendi kulübüne dönecek. Umarım hepimiz fit kalırız ve 1 ay içinde tekrar en iyi şekilde döneriz." diye konuştu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.