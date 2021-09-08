Virgil van Dijk: 'Türk taraftarları susturduk'

Hollanda Milli Takımı'nın defanstaki sigortası Virgil van Djk, A Milli Takımımızı 6-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



Erken golün önemine değinen Van Dijk, "Erken gol bulmak işimize geldi. Gayet güzel bir akşam oldu. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk ve iyi başladık, bu da Türk taraftarlarını susturmamıza yardım etti. Bizim taraftarlarımıza da yardımı oldu." dedi.



A Milli Takımımıza top vermediklerini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Topu ayağımızda tuttuğumuzda, Türkiye'nin kendi kendine sorun yaşayacağını biliyordum. Topu kaybettiğimizde de hemen kazanmak için savaştık ve bu bize büyük bir avantaj sağladı." ifadelerini kullandı.



Dünya Kupası için istekli olduklarını belirten tecrübeli isim, "Şimdi herkes kendi kulübüne dönecek. Umarım hepimiz fit kalırız ve 1 ay içinde tekrar en iyi şekilde döneriz." diye konuştu.



