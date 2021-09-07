A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 6. maçlar sonunda zirvedeki yerini 6-1 mağlup olduğu Hollanda'ya kaptırdı.



Grubun diğer maçlarında Norveç, Cebelitarık'ı 5-1 yenerken, Karadağ ise evinde Letonya ile 0-0 berabere kaldı.



Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.



10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa'dan 13 takım Dünya Kupası'na gidecek.



GRUPTA PUAN DURUMU



(13 puan) Hollanda

(13 puan) Norveç

(11 puan) Türkiye

(8 puan) Karadağ

(5 puan) Letonya

(0 puan) Cebelitarık



KALAN MAÇLARIMIZ



Norveç

Letonya (D)

Cebelitarık

Karadağ (D)



