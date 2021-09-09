Nihat Özdemir: "Bıktım! Bazen içimden bırakmak geliyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir başarısızlığa isyan etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Nihat Özdemir: 'Bıktım! Bazen içimden bırakmak geliyor'
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09 Eylül 2021 08:40
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçı sonrası başarısızlığa isyan etti.

Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Ama en büyük sıkıntıyı yaşayan isim başkan Nihat Özdemir'di. Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk'un haberine göre; yöneticiler Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu.

TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul'a dönecekti. Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" diye geçiştirdi ama dayanamadı:

"Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz."

Sonrasında Özdemir ile Güneş uçakta bir araya gelmedi. Kafile İstanbul'a indiğinde herkes evine giderken, Güneş TFF'nin Riva'daki tesislerine gidip orada kaldı.


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