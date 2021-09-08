Davy Klaassen: "Türkiye'nin itirazına güldüm"

Hollanda'nın A Milli Takımımıza 1. dakikadaki golünü atan Davy Klaassen açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Davy Klaassen: 'Türkiye'nin itirazına güldüm'
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08 Eylül 2021 01:33
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Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımızı 6-1 yendiği maçta 1. dakikada açılış golünü atan Davy Klaassen, karşılaşma sonrasında konuştu.

İlk golde oyuncularımızın yaptığı itiraza güldüğünü söyleyen tecrübeli oyuncu, "Neden itiraz ettiler anlamadım. Herhelde bu kadar hızlı, bu kadar güzel gol yedikleri için" dedi.

Golle başlamalarının önemine değinen Klaassen, "Bu maçın öneminin farkındaydık. Böyle başladığında, her şey yolunda gider. 2-0 yaptığı gol de güzeldi" ifadelerini kullandı.


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