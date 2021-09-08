Burak Yılmaz'dan tepki: 'Arkadan vuruyorlar'

A Milli Takımımızın kaptanlarından Burak Yılmaz, Hollanda'ya 6-1 yenildiğimiz maçın sonrasında konuştu.



Özür dileyen Burak, "Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, teknik heyet, tüm Türkiye olarak çok üzgünüz. Herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve çok değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmalıyız. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Özür dileriz." dedi.



Sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Arkadaşlarımız çok genç. Böyle bir akşamda onları dibe vurmayalım, örnek olalım ve destek verelim. Bir bedel olacaktır, ağabeyleri olarak ben üstlenirim. Belki ben de iyi bir abi, iyi bir kaptan olamadım. Tek bir kişiye hesap kesemedik. İyi günde aileysek, kötü günde de aile olmak lazım." diye konuştu.



Beklenmedik tepkiler aldıklarını söyleyen golcü oyuncu, "Önce kendi içimizdekileri temizlemeliyiz. İçimizde gibi görünüp terbiyesizce hareket yapanları temizlememiz lazım. Terbiyesizce tweet atanlara 'Dur' demeliyiz. Ne gerekiyorsa yaparım. Birinin adamı olarak ahkam kesmekle olmuyor. Hayatım boyunca ne Şenol'un, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in adamı oldum. Ben bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha top kaleye girmeden 'Şenol istifa' diyenler, tweet atanlar var. Hiç kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurduk. Arkadan vururlar." ifadelerini kullandı.