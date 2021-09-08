31 yıl sonra bir kez daha hezimet

A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda'ya 5-0 yenildi ve 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.



Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.



HOLLANDA'YA 2 MAÇ SONRA KAYBETTİK



Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.



2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.



Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.



