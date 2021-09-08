Merih Demiral: "Telafi için elimizden geleni yapacağız"

Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik şok yenilginin ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Merih Demiral: 'Telafi için elimizden geleni yapacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2021 23:54
İlgili Haberler

Hollanda'da Şenol Güneş için istifa çağrısı

A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

Merih Demiral: "Telafi için elimizden geleni yapacağız"

Virgil van Dijk: "Türk taraftarları susturduk"

Burak Yılmaz'dan tepki: "Arkadan vuruyorlar"

Şenol Güneş: "Düzen ve şeytanlık karışmış"

Rıdvan Dilmen: "Bizi kandırıyorlar"

Erman Toroğlu: "Tazminatını biz verelim, Şenol Güneş gitsin"

31 yıl sonra bir kez daha hezimet

Davy Klaassen: "Türkiye'nin itirazına güldüm"

Hollanda mağlubiyeti sonrası Milli Takım manşetleri

Uğur Meleke: "Şenol Güneş'e teşekkür etme zamanı"

Şenol Güneş ile Nihat Özdemir görüşecek

Şenol Güneş: "Keşke bizim başımıza gelmeseydi"

Nihat Özdemir: "Bıktım! Bazen içimden bırakmak geliyor"

TFF: "Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı!"
A Milli Takımımızda Merih Demiral, Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik şok yenilginin ardından konuştu.

Telafi edeceklerinin sözünü veren Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. İçimizde iyi niyet var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz, inşallah umduğumuz gibi olur." dedi.

Gerekeni yapacaklarını söyleyen milli stoper, "Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun." ifadelerini kullandı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.