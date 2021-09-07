Hollanda'da Şenol Güneş için istifa çağrısı

Hollanda maçında tribünde yer alan milli taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

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Hollanda'da Şenol Güneş için istifa çağrısı
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07 Eylül 2021 22:56
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Hollanda'da Şenol Güneş için istifa çağrısı

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A Milli Takımımızın Hollanda karşısında henüz ilk yarıda 3-0 geriye düşmesinin ardından tepki vardı.

Amsterdam Arena'daki Türk taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'i hedef aldı. Son dönemde eleştirilen deneyimli teknik adam için istifa çağrısı yapılırken, Şenol Güneş'in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

A Milli Takımımız, Hollanda maçındaki skorun ardından grupta 3. sıraya geriledi.


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