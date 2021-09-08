Şenol Güneş: 'Düzen ve şeytanlık karışmış'

İstifa çağrılarına yanıt veren deneyimli hoca, "Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Yönetim gereken desteği verdi. Herkes üzülüyor. Beni seven de sevmeyen de üzülüyor. Türk olan üzülür ama oyunculara dokunurlarsa yanlış yaparlar. Yönetim de sahaya çıkıp oynamadı. Sorumlu benim, konuşulur. Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymalısınız. Benim için demiyorum, kültürle ilgili diyorum." ifadelerini kullandı.



Kendisine gösterilen bazı tepkilere imalı bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim." diye konuştu.



İstifa edip etmeyeceği yönünde de açıklama yapan Şenol Güneş, "Durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum." mesajını verdi.



"BAŞARISIZLIK BENİMDİR"

Birincilik şansımız zor, ikincilik ve Play-Off şansımız devam ediyor. Dört maçı da kazanabilecek bir takımız. Bugün olağanüstü dağınık bir görüntüdeydik, ilk gol planlarımızı bozdu. Halkımıza karşı kendimizi mahcup hissediyorum. Seyircinin bana bağırması normal ama yönetimin suçu yok. Başkan adına da üzgünüm. Başarısızlık benimdir.



Kararı saha içinde aldık ama başarılı olamadık. Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım. Toparlayamadım... Seçimlerim, düzen, çalışma... Bir sürü şey olabilir. Herkes ne söylüyorsa, haklı olabilir. Oyuncu görev alıyor, yapıyor. Yönetim de bize görev veriyor. Demek biz de eksik yaptık. İlk gol sonrası dağıldıysak, söylenecek bir şey yok.



İSTİFA MI, 4 MAÇTA 12 PUAN MI?



"Ne yapacağımla ilgili konuşurum. ancak bir senedir, 'Git' deniyor. Maaş deniyor. Mart'tan beri başladı. Türkiye'de bir düzen var, başka biri de gelse, ona da bunu yaparsanız, yanlış olur. Alıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Ülke olarak nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sahadaki oyuncu baskıdan sorumluluk alamıyor, bunu hissediyorum. İki maç kazandık mükemmel, bir maç kaybettik ve kötü olduk."



"BAŞARAMADIM"



"Ülke olarak nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sahadaki oyuncu baskıdan sorumluluk alamıyor, bunu hissediyorum. İki maç kazandık mükemmel, bir maç kaybettik ve kötü olduk. Sahada başkan oynamıyor. Bir karar alırken, çalıştığınız kurum var ve onlarla konuşursunuz. Mutlu değilim, huzursuzum. Kahredici bir sonuç! İnsan hayalleri için yaşar. Bu kadroya inanıyorum ama ben başaramadım!"



"BİR SENEDİR NEDEN MAAŞ ANLATILDI?"



"Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Düzen mi öyle? Saldırı mı ? Yanında çalışan adam bile öyle! Ben, onları güldürdüm! Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar. Lucescu'ya 'Gitsin' dediler, bana yalvardılar! Yalvararak gelmedim!"









Teknik Direktörü, 6-1'lik tarihi Hollanda hezimetinin sonrasında konuştu.Hatalar yapıldığını kabul eden Güneş, "Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Daha iyi oynayabilirdik başaramadık. Farklı bir skordan sonra 'Şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık' olmaz. Seçimlerimiz yanlıştı. Oyuncularımız yetenekli ve karakterli. Oyun olarak geriye gitmemiz olmadı. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. EURO2020 ve Dünya Kupası'na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm, büyük bir mutluluk verdik." dedi.