TFF: "Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı!"

Şenol Güneş'in 'Göreve getirmek için yalvardılar' şeklindeki iddiasını TFF yöneticileri şöyle yanıtladı: "O zamanki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Şenol Güneş'i milli takıma alın ve bizi kurtarın' diye yalvardı."

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF: 'Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2021 08:50
İlgili Haberler

Hollanda'da Şenol Güneş için istifa çağrısı

A Milli Takımımızın grubunda puan durumu

Merih Demiral: "Telafi için elimizden geleni yapacağız"

Virgil van Dijk: "Türk taraftarları susturduk"

Burak Yılmaz'dan tepki: "Arkadan vuruyorlar"

Şenol Güneş: "Düzen ve şeytanlık karışmış"

Rıdvan Dilmen: "Bizi kandırıyorlar"

Erman Toroğlu: "Tazminatını biz verelim, Şenol Güneş gitsin"

31 yıl sonra bir kez daha hezimet

Davy Klaassen: "Türkiye'nin itirazına güldüm"

Hollanda mağlubiyeti sonrası Milli Takım manşetleri

Uğur Meleke: "Şenol Güneş'e teşekkür etme zamanı"

Şenol Güneş ile Nihat Özdemir görüşecek

Şenol Güneş: "Keşke bizim başımıza gelmeseydi"

Nihat Özdemir: "Bıktım! Bazen içimden bırakmak geliyor"

TFF: "Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı!"
Hollanda maçından sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kaldığı otel... Kimsenin ağzını bıçak açmıyor, tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşanıyordu. Sonuca öfkelenenler, futbolcuya sinirlenenler... Ama hedefte teknik direktör Şenol Güneş vardı. Birileri bu 6-1'lik hezimetin bedelini ödemeliydi.

Yöneticilerin bir arada olduğu salona bir haber geldi: Şenol Güneş geliyormuş. Güneş'in istifa görüşmesi için TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanına geleceği şeklinde bu duyum. Ama kısa süre sonra bu iddianın doğru olmadığı çıktı ortaya...

Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk, toplantıda yaşanan konuşmalara haberinde yer verdi; 

"FİKRET ORMAN YALVARDI!"

Türkiye saati ile 15.00'e kadar devam eden toplantıda bir ara Şenol Güneş'in "Göreve getirmek için yalvardılar" sözü de gündeme geldi. Güneş'in milli takımda göreve gelişini bilenler bu sözlere de karşı çıktı:

- Evet bir yalvaran vardı ve onun ismi de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dı.

- Şenol Güneş'i milli takıma alın ve bizi kurtarın...

FİKRET ORMAN'IN CEVABI

Dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise TFF yetkililerinin "Biz değil, Fikret Orman yalvardı" şeklindeki açıklamalarını yalanladı. Orman, "Ben kimseye yalvarmadım, aksine Şenol hocamızın Beşiktaş'ın başında kalmasını istedim, bunu da açık açık herkese söyledim. TFF'ye de bu konuda tepki gösterdim" dedi.

Fikret Orman, 19 Şubat 2019 tarihinde Şenol Güneş ve A Milli Takım ekseninde yaptığı açıklamada da "Şenol Güneş ile sezon sonunda sözleşmemiz bitiyor. Kendisi A Milli Takım'a gitmek isterse bunu sevgi ve saygıyla karşılarız. Gitmek isteyebilir, bunu da anlayabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.