TFF: 'Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı!'

Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk, toplantıda yaşanan konuşmalara haberinde yer verdi;

🎥Fikret Orman: "Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar çalışacağız. Milli Takım'a gitmek isterse anlayışla karşılarız." pic.twitter.com/SCli9EYU5V



— Sporxtv (@sporxtv) February 19, 2019

Hollanda maçından sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kaldığı otel... Kimsenin ağzını bıçak açmıyor, tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşanıyordu. Sonuca öfkelenenler, futbolcuya sinirlenenler... Ama hedefte teknik direktör Şenol Güneş vardı. Birileri bu 6-1'lik hezimetin bedelini ödemeliydi.Yöneticilerin bir arada olduğu salona bir haber geldi: Şenol Güneş geliyormuş. Güneş'in istifa görüşmesi için TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanına geleceği şeklinde bu duyum. Ama kısa süre sonra bu iddianın doğru olmadığı çıktı ortaya...Türkiye saati ile 15.00'e kadar devam eden toplantıda bir ara Şenol Güneş'in "Göreve getirmek için yalvardılar" sözü de gündeme geldi. Güneş'in milli takımda göreve gelişini bilenler bu sözlere de karşı çıktı:Dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise TFF yetkililerinin "Biz değil, Fikret Orman yalvardı" şeklindeki açıklamalarını yalanladı. Orman, "Ben kimseye yalvarmadım, aksine Şenol hocamızın Beşiktaş'ın başında kalmasını istedim, bunu da açık açık herkese söyledim. TFF'ye de bu konuda tepki gösterdim" dedi.Şenol Güneş ve A Milli Takım ekseninde yaptığı açıklamada da "Şenol Güneş ile sezon sonunda sözleşmemiz bitiyor. Kendisi A Milli Takım'a gitmek isterse bunu sevgi ve saygıyla karşılarız. Gitmek isteyebilir, bunu da anlayabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.