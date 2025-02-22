Vincic, Süper Lig'de 136'ncı yabancı hakem olacak

Süper Lig'de bugüne kadar 346 maç, yabancı hakemlerce yönetildi. Tam 20 bin gün sonra yurt dışından getirilen bir hakem müsabaka idare edecek.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vincic, Süper Lig'de 136'ncı yabancı hakem olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 15:05
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin idaresine atanan Slavko Vincic, Süper Lig'de görev yapan 136'ncı yabancı hakem olacak.

Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaptı.

Bu hakemler, 12 sezonda toplam 346 Süper Lig maçında düdük çaldı. 

- Süper Lig'in ilk yılında sadece final maçları yabancılara açıldı

Süper Lig'in ilk sezonunda takımlar iki grup halinde yarıştı ve grup liderleri, şampiyonluk için iki final maçına çıktı.

Grup maçlarının tamamı Türk hakemlerince yönetilirken, final müsabakaları için yurt dışından hakemler getirildi.

TFF, akabindeki 3 yılda toplamda 15 müsabaka için yabancı hakem atamasına başvurdu. 

- 1962-1963 sezonundan itibaren yabancı hakeme rağbet arttı

Süper Lig'in ilk dört sezonunda toplam 17 maç yabancı hakemlere teslim edilirken, sadece 1962-1963 sezonunda bu sayı 44'e yükseldi.

1963-1964'te yurt dışından sadece 5 hakem getirilse de sonraki sezonlar adeta tsunamiye döndü.

1964-1965'te 36, 1965-1966'da 51, 1966-1967'de 62 ve 1967-1968'de 41 maçta yabancılar düdük çaldı.

1968-1969 yılında rekora imza atan TFF, 63 müsabakayı yerli hakemlere kapattı.

1969-1970 sezonunda 27'ye düşen yabancı hakemlerin yönettiği maç sayısı, 1970-1971 sezonuyla birlikte tamamen bitti ve Türk hakemlerine dönüş yapıldı. 

SÜPER LİG'DE YABANCI HAKEMLER

  
 
SEZON

 MAÇ

  
1959

 2

  
1959-60

 11

  
1960-61

 3

  
1961-62

 1

  
1962-63

 44

  
1963-64

 5

  
1964-65

 36

  
1965-66

 51

  
1966-67

 62

  
1967-68

 41

  
1968-69

 63

  
1969-70

 27

  
 - En fazla ithalat Almanya'dan gerçekleşti

Yurt dışından getirilen hakemler içinde en fazla görev alanlar, 108 karşılaşmayla Almanlar oldu.

Almanya'yı 55 müsabakayla Avusturya ve 48 maçla İsviçre takip etti.

1959 ila 1970 yıllarında Süper Lig'de görev yapan yabancı hakemlerin, ülkelerine göre dağılımı ve maç sayıları şöyle: 

ÜLKE

 HAKEM SAYISI

 MAÇ SAYISI
Almanya

 35

 108
Avusturya

 19

 55
İsviçre

 15

 48
Romanya

 13

 41
Bulgaristan

 14

 35
İtalya

 11

 20
Yunanistan

 10

 13
Yugoslavya

 3

 5
Çekoslovakya

 3

 5
Macaristan

 4

 5
Belçika

 2

 3
Fransa

 2

 3
İsrail

 3

 3
Arnavutluk

 1

 2
- Tam 20 bin gün sonra yabancı hakem maç yönetecek

Süper Lig'de en son 24 Mayıs 1970'te yabancı hakem sahne aldı.

Ligin bitimine bir hafta kala Göztepe ile Ankara Demirspor arasında yapılan müsabakada düdük üfleyen Alman Gerd Henning, Türkiye'de maç yöneten en son yabancı hakemdi.

Süper Lig, bu maçtan tam 20 bin gün sonra yabancı hakemlere yeniden kapılarını açacak.

Sloven hakem Slavko Vincic, hafta başında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 55 sene sonra bir ilke imza atacak. 

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 18'inci kez yabancıya emanet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbiler için daha önce 17 kez yurt dışından hakem getirildi.

1959'dan 1970'e kadar geçen 12 sezonda iki takım toplam 24 kez kozlarını paylaştı.

Bu maçların 7'sini Türk hakemler yönetirken, 17 müsabaka 9 farklı ülkeden hakemlere emanet edildi.

Her iki takımın 5'er galibiyet aldığı, Fenerbahçe'nin 18, Galatasaray'ın 14 gol attığı karşılaşmaların tarihleri ve hakemleri şöyle: 

SEZON

 TARİH

 MAÇ

 HAKEM
1959

 10.06.1959

 G.Saray 1-0 F.Bahçe

 Markovic (Yugoslavya)
1959

 14.06.1959

 F.Bahçe 4-0 G.Saray

 Francesco Liverani (İtalya)
1959-60

 13.04.1960

 G.Saray 2-1 F.Bahçe

 Vilmos Hernadi (Macaristan)
1960-61

 25.06.1961

 G.Saray 2-1 F.Bahçe

 Yordan Tokov (Bulgaristan)
1962-63

 24.04.1963

 G.Saray 0-0 F.Bahçe

 Luciano Politano (İtalya)
1962-63

 19.06.1963

 F.Bahçe 1-1 G.Saray

 Luciano Politano (İtalya)
1963-64

 01.12.1963

 G.Saray 0-0 F.Bahçe

 Richard Kekely (Avusturya)
1964-65

 03.01.1965

 G.Saray 1-1 F.Bahçe

 Bruno De Marchi (İtalya)
1964-65

 21.03.1965

 F.Bahçe 1-1 G.Saray

 Octavian Costa (Romanya)
1965-66

 05.12.1965

 G.Saray 2-0 F.Bahçe

 Joseph Heimann (İsviçre)
1965-66

 27.02.1966

 F.Bahçe 0-0 G.Saray

 Helmut Köhler (Almanya)
1966-67

 13.11.1966

 F.Bahçe 0-2 G.Saray

 Johannes Malka (Almanya)
1966-67

 02.04.1967

 G.Saray 1-3 F.Bahçe

 Günther Baumgaertel (Almanya)
1967-68

 03.03.1968

 F.Bahçe 3-0 G.Saray

 Franz Wöhrer (Avusturya)
1968-69

 17.11.1968

 G.Saray 1-1 F.Bahçe

 Vaclav Davidek (Çekoslovakya)
1968-69

 06.04.1969

 F.Bahçe 1-0 G.Saray

 Gian Vacchini (İtalya)
1969-70

 26.04.1970

 F.Bahçe 1-0 G.Saray

 Alois Kessler (Avusturya)

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery