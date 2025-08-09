10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Victor Osimhen rekor kırdı!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi, 30 Temmuz'da 505,26 Gbit/sn ile Türkiye internet trafiği rekoru kırılmasına yol açtı.

calendar 09 Ağustos 2025 12:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Victor Osimhen rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Napoli'den rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen bir başka rekorun da sahibi oldu.

Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiği rekoru yaşattı. İnternet değişim noktası operatörü DE-CIX Istanbul'un verilerine göre 30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafik, tarihin en yüksek internet veri akışına ulaştı. Osimhen'in İstanbul'a gelişi ve uçaktan inip taraftarlara buluşması sadece futbol dünyasında değil internete de büyük ses getirdi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Osimhen'in İstanbul'a gelişi internette bir rekora da aracılık etti.

30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafikle tarihindeki en yüksek internet veri akışına ulaştı. Sosyal medya, haber platformları ve video servisleri üzerinden oluşan yoğun dijital etkileşim bu rekorun kaynağı oldu


DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen verdiği bilgide 500 Gbit/sn'lik veri trafiğinin yaklaşık 300 bin TikTok videosunun aynı anda izlenmesine eşdeğer olduğunu açıkladı. Bülent Şen; "DE-CIX Istanbul, tüm sektörlerde kesintisiz dijital hizmetlerin önünü açıyor ve Türkiye'nin dijital ekosisteminin kalbinde yer alıyor. Ağ trafiğinin verimli yönlendirilmesi sayesinde, sektörler de veri odaklı iş modellerini sürdürülebilir şekilde hayata geçirebiliyor. Avrupa ile Orta Doğu arasında kritik bir dijital köprü olarak büyümeye devam ediyoruz. 2024 yılında bu değişim noktasına bağlı ağların sayısı %18,5 arttı. Veri trafiğinde de dikkate değer bir artış görüldü; toplamda 726 petabayt veri aktarıldı ve bu, bir önceki yıla göre %11'lik bir artış anlamına geliyor. Bu arada Osimhen'de ulaşılan 505,26 Gbit/sn'lik yeni rekor, 2020 başından bu yana %295, 2025 başından bu yana ise %34 oranında bir artış anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.