Victor Osimhen'den Okan Buruk'a: 'Oynat beni hocam'

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
14:30
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
15:00
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
15:00
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
14:00
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
16:30
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
15:30
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
15:30
29 Kasım
Stoke City-Hull City
15:30
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
15:00
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
17:00
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
0-017'
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
0-118'
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
16:00
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
16:00
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
17:00
29 Kasım
Parma -Udinese
17:00
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

Victor Osimhen'den Okan Buruk'a: "Oynat beni hocam"

Victor Osimhen, arka adale sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti.

calendar 29 Kasım 2025 13:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'den Okan Buruk'a: 'Oynat beni hocam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ülkesine sakat dönmesinin ardından tedavisi süren Osimhen için sağlık ekibi adeta alarma geçmiş durumda.

Herkesin merak ettiği tek soru ise şu: "Osimhen derbiye yetişecek mi?" İlk olarak Başkan Dursun Özbek bu soruya "Evet" yanıtını vermişti; dün ise yıldız forvetten beklenmedik bir adım geldi.

HEDEF SADECE FENERBAHÇE MAÇI

Nijerya Milli Takımı'ndan arka adalesinde yaşadığı problemle dönen 26 yaşındaki golcü, hafta içindeki Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG karşılaşmasına yetişmek için çabalasa da ağrılarının geçmemesi nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Galatasaray, onun yokluğunda hücumda ciddi anlamda zorlandı. Takımda Osimhen'in yanı sıra çok sayıda eksik bulunması nedeniyle tüm planlar artık tamamen Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda. 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele, sarı-kırmızılılar için yeniden toparlanma fırsatı olarak görülüyor.

BEKLENMEDİK HAMLE

Öte yandan camiada hâlâ aynı soru konuşuluyor: "Osimhen derbiye çıkabilecek mi?" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün yaptığı değerlendirmede Osimhen başta olmak üzere sakat oyuncuların derbide hazır olmasını beklediklerini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından gözler yeniden Kemerburgaz'daki çalışmalara çevrildi. Takım bir günlük iznin ardından Metin Oktay Tesisleri'nde yeniden bir araya geldiğinde sürpriz bir gelişme yaşandı.


'HER ŞEYE RAĞMEN SAHADA OLMAK İSTİYORUM'

Osimhen'in teknik direktör Okan Buruk'a giderek, "Bu derbi bizim için çok değerli. Ne olursa olsun oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Buruk ve ekibi, futbolcunun bu istekli tavrından oldukça memnun. Ancak yıldız oyuncunun iğneyle sahaya çıkarılıp çıkarılmayacağı ya da risk alınıp alınmayacağı konusunda teknik ekip ve sağlık heyetinin bir değerlendirme yapacağı belirtiliyor. Özellikle bugün yapılacak idman, Osimhen'in durumuna dair daha net bilgi verecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
