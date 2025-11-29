Victor Osimhen'den Okan Buruk'a: 'Oynat beni hocam'

Ülkesine sakat dönmesinin ardından tedavisi süren Osimhen için sağlık ekibi adeta alarma geçmiş durumda.
Herkesin merak ettiği tek soru ise şu: "Osimhen derbiye yetişecek mi?" İlk olarak Başkan Dursun Özbek bu soruya "Evet" yanıtını vermişti; dün ise yıldız forvetten beklenmedik bir adım geldi.
HEDEF SADECE FENERBAHÇE MAÇI
Nijerya Milli Takımı'ndan arka adalesinde yaşadığı problemle dönen 26 yaşındaki golcü, hafta içindeki Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG karşılaşmasına yetişmek için çabalasa da ağrılarının geçmemesi nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Galatasaray, onun yokluğunda hücumda ciddi anlamda zorlandı. Takımda Osimhen'in yanı sıra çok sayıda eksik bulunması nedeniyle tüm planlar artık tamamen Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda. 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele, sarı-kırmızılılar için yeniden toparlanma fırsatı olarak görülüyor.
BEKLENMEDİK HAMLE
Öte yandan camiada hâlâ aynı soru konuşuluyor: "Osimhen derbiye çıkabilecek mi?" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün yaptığı değerlendirmede Osimhen başta olmak üzere sakat oyuncuların derbide hazır olmasını beklediklerini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından gözler yeniden Kemerburgaz'daki çalışmalara çevrildi. Takım bir günlük iznin ardından Metin Oktay Tesisleri'nde yeniden bir araya geldiğinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
'HER ŞEYE RAĞMEN SAHADA OLMAK İSTİYORUM'
Osimhen'in teknik direktör Okan Buruk'a giderek, "Bu derbi bizim için çok değerli. Ne olursa olsun oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Buruk ve ekibi, futbolcunun bu istekli tavrından oldukça memnun. Ancak yıldız oyuncunun iğneyle sahaya çıkarılıp çıkarılmayacağı ya da risk alınıp alınmayacağı konusunda teknik ekip ve sağlık heyetinin bir değerlendirme yapacağı belirtiliyor. Özellikle bugün yapılacak idman, Osimhen'in durumuna dair daha net bilgi verecek.
