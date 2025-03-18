Victor Osimhen, 9 gol atarsa tarihe geçecek!

Antalyaspor önünde hat-trick yapan ve Galatasaray'ı birkez daha 3 puana taşıyan Victor Osimhen performansıyla herkesi büyülüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 gole imzasını atan Nijeryalı yıldız çok önemli bir hedefe yaklaşmış durumda.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BÜYÜK REKORA 9 KALDI
Osimhen kalan süreçte 9 kez daha ağları havalandırabilirse Galatasaray tarihine geçecek. Yıldız futbolcu 35 gole ulaşması durumunda bir sezonda Sarı-Kırmızılı formayla en çok gole ulaşan futbolcu olacak.
REKOR JARDEL'DE
Bu alanda rekor Mario Jardel'e ait. Brezilyalı efsane yıldız 2000- 2001 sezonunda 43 maçta 34 gole ulaşmıştı. Jardel'in ardından 32 golle Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis geliyor. Icardi geçtiğimiz sezon, Gomis ise 2017-18 sezonunda 32 golle atarak yıldızlaşmıştı.
BÜYÜK REKORA 9 KALDI
Osimhen kalan süreçte 9 kez daha ağları havalandırabilirse Galatasaray tarihine geçecek. Yıldız futbolcu 35 gole ulaşması durumunda bir sezonda Sarı-Kırmızılı formayla en çok gole ulaşan futbolcu olacak.
REKOR JARDEL'DE
Bu alanda rekor Mario Jardel'e ait. Brezilyalı efsane yıldız 2000- 2001 sezonunda 43 maçta 34 gole ulaşmıştı. Jardel'in ardından 32 golle Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis geliyor. Icardi geçtiğimiz sezon, Gomis ise 2017-18 sezonunda 32 golle atarak yıldızlaşmıştı.