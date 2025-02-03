Victor Nelsson - Roma: İşte anlaşma şartları

Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi için anlaşma sağladı. Nelsson, Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak imza atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson - Roma: İşte anlaşma şartları
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03 Şubat 2025 12:25
Son güncelleme 03 Şubat 2025 12:34
Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Roma, Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. İtalyan ekibi, kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 1 milyon euro ödeyecek. Nelsson'un satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro olacak. Roma ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre Nelsson'un satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak.

Nelsson, bugün (pazartesi) sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve Roma'ya gitti. Danimarkalı oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası İtalyan ekibine imza atacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, 2026 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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