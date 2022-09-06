Victor Nelsson'a transferde kolaylık sözü

Milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo'yu büyük ölçüde ikna eden Galatasaraylı yöneticiler, devre arasında Victor Nelsson'a transferde kolaylık sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'a transferde kolaylık sözü
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06 Eylül 2022 09:28
Galatasaray, defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı. Marcao'nun satışının ardından çeşitli stoperlerle bağlantıya geçen sarı-kırmızılılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcunun transferini tamamladı.

Kaan Ayhan transferinde ısrarın perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor. Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Nelsson'a ocak ayında gereken kolaylığın sağlanacağı konusunda garanti verildiği ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI UMUDU

Galatasaray 13 milyon euroyu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasında daha iyi bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Nelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı. 

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