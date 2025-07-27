Victor Nelsson'a Süper Lig'den iki talip

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor.
Danimarkalı stoper ile Galatasaray arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Nelsson için Süper Lig'den 2 talip var.
YÜKSEL YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Victor Nelsson için Galatasaray ile bir ön görüşme yaptıklarını açıklamış oyuncuyu çok istediklerini belirtmişti.
GÖZTEPE DE DEVREDE
Galatasaray'ın 26 yaşındaki stoperi için Göztepe'nin de devreye girdiği ifade edildi.
OKAN BURUK: "AYRILACAK"
Okan Buruk, oyuncunun transferi hakkında "Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak" açıklamasını yapmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirip istediği forma şansını orada da bulamayan Nelsson, Galatasaray formasıyla toplam 144 maça çıkarken 3 gol kaydetti.
Danimarkalı stoper ile Galatasaray arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Nelsson için Süper Lig'den 2 talip var.
YÜKSEL YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Victor Nelsson için Galatasaray ile bir ön görüşme yaptıklarını açıklamış oyuncuyu çok istediklerini belirtmişti.
GÖZTEPE DE DEVREDE
Galatasaray'ın 26 yaşındaki stoperi için Göztepe'nin de devreye girdiği ifade edildi.
OKAN BURUK: "AYRILACAK"
Okan Buruk, oyuncunun transferi hakkında "Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak" açıklamasını yapmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirip istediği forma şansını orada da bulamayan Nelsson, Galatasaray formasıyla toplam 144 maça çıkarken 3 gol kaydetti.