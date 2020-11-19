Vettel: 'Ferrari ile artık aramda aşk yok!'

Türkiye Grand-Prix'sinde 3. olarak iyi dönemlerinin geride kalmadığını gösteren Sebastian Vettel, iyi günlerinin geride kalmadığını gösterdi.



4 kez dünya şampiyonu olan 33 yaşındaki pilot, "İnsanlar hakkımda güzel şeyler yazdığında kendimi iyi hissediyorum tabii ki. Kötü şeyler yazdıklarında da tam tersi. Ancak, benim prensibim hiçbir zaman değişmedi. İnsanlar ne derse desin, iyi ya da kötü, ben kendi doğrularıma göre hareket ederim." ifadelerini kullandı.



Vettel, "Ben de tamamen normal bir insanım. Kendimi sık sık eleştiriyorum. Hepsinden öte, bu sezon işler iyi gitmiyordu. Başkasını suçlamadan önce parmağımı ilk kendimi çevirdim. Beklentim her zamanki gibi çok yüksek. Bu insanların benden beklentisinden de daha yüksek." dedi.



2021'de Aston Martin'e geçecek olan Alman pilot, "Artık geriye bakmıyorum. Bu yıl beni en çok rahatsız eden yarış Nürburgring'ti. Tüm sezon çok zor geçti ve kendimden de şüphe ettiğim noktalar oldu." diyerek sözlerini sürdürdü.



Vettel, "Ferrari ile durumum hiç kimse için kolay değil. İlişkimizi dondurduk. Artık Ferrari ile aramda aşk yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



