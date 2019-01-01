VanVleet: "Raptors ile tekrar 'Kawhi-öncesi' dönemdeyiz"

Toronto Raptors ile resmi olarak yeniden anlaşan Fred VanVleet, ekibin kendisini "Kawhi Leonard öncesi" konumunda bulmasından ötürü heyecan duyduğunu söyledi.



VanVleet, dört yıllığı 85 milyon dolarlık yeni sözleşmesi ile Raptors'da kalması sonrası, sanal bir basın toplantısında konuştu:



"Elimizdekiler beni heyecanlandırıyor. Sanırım Kawhi öncesi olduğumuz, insanların bizi gözden kaçırdığı yere döndük. Ki bu bulunması kötü bir yer değil. Yapacak çok işimiz var ve bireyler olarak çok daha iyi hale gelmeliyiz. Sonra sahaya çıkıp ne yapabileceğimize bakacağız. Heyecanlıyım. İşe geri dönmek için sabırsızım."



VanVleet'in Toronto'da geçirdiği dört yıl boyunca istikrarlı gelişimi ve NBA standartlarına göre küçük yapısına rağmen sağlamlığı ve savunma gücü, Raptors'ın son sezonlarda yarattığı kimliğin temel parçaları haline gelmişti. Doğu Konferansı finallerinin ikinci yarısında Milwaukee Bucks'a karşı 2019 NBA playofflarında ve Golden State Warriors'a karşı NBA Finalleri'ndeki şut performansı, Toronto'nun 2019 NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.



"SONRAKİ ŞAMPİYONLUĞU KOVALAMAK İSTİYORUM"



26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon yakın arkadaşı ve akıl hocası Kyle Lowry'nin yanında bir ilk beş pozisyonu edindikten sonra, kariyerinin en iyi rakamlarını tutturmaya başlamıştı.



Şimdi ise VanVleet, daha fazla bireysel başarı yakalamayı umduğunu, ancak en büyük hedefinin bir şampiyonluk daha kazanmak olduğunu açıkladı:



"Aklınıza gelebilecek tüm bireysel başarıları kazanmak isterim, bunu kamuya açık olarak paylaşmam gerçi, çünkü ilgilendiğim şey bu değil. Ama başarmak istediğim çok şey var. Lakin şimdi bir sonraki şampiyonluğuma kilitlenmiş durumdayım. Bir şampiyonluk kazanma duygusu, hayatımda ve kariyerimde başardığım her şeye üstün geliyor. Çocuklarımın dışında, kişisel yolculuklarımda ve kazanabileceğim başarılar arasında.



Yani bir sonraki şampiyonluğu kovalamaya çalışıyorum, odaklandığım şey bu."



