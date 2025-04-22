VakıfBank, Fenerbahçe karşısında şampiyonluk için sahada!

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı günü VakıfBank'ı konuk edecek. Seride 2-0 önde bulunan VakıfBank, kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Medicana, maçı kazanarak seriyi uzatmayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Fenerbahçe karşısında şampiyonluk için sahada!
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22 Nisan 2025 08:10
Son güncelleme 22 Nisan 2025 08:20
Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı günü VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, salı günkü karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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