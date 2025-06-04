Vakıfbank, ABD'li voleybolcu Chiaka Ogbogu'yu yeniden transfer etti

Vakıfbank, Austin kadın voleybol takımından eski oyuncusu Chiaka Ogbogu'yu yeniden renklerine bağladı.

calendar 04 Haziran 2025 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Vakıfbank, ABD'li voleybolcu Chiaka Ogbogu'yu yeniden transfer etti
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021-2024 yıllarında sarı-siyahlı formayı giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chiaka Ogbogu'yu yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "VakıfBank formasıyla önemli başarılara imza atan, kulüp tarihine adını yazdırmayı başaran Chiaka Ogbogu bir sezonluk ayrılığın ardından yuvasına döndü." denildi.

ABD'li voleybolcu, VakıfBank'ta birer kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi, ikişer kez de CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.


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