Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, klasını ve teknik kalitesini sergilemeye başladı.

calendar 11 Kasım 2025 12:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Vaclav Cerny seriye bağladı
Beşiktaş'ın sezon başında Wolfsburg'tan renklerine bağladığı Vaclav Cerny, klasını ve teknik kalitesini sergilemeye başladı.

Çekyalı yıldız, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 hafta skora direkt etki etti. Antalya'da Jota Silva'ya gol pası veren deneyimli kanat oyuncusu, Kasımpaşa ve Fenerbahçe müsabakalarında da 1'er asiste imza atmıştı.

Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'nın olmadığı maçlarda forvet arkası da görevlendirdiği Cerny 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
