Vaclav Cerny seriye bağladı

Beşiktaş'ın sezon başında Wolfsburg'tan renklerine bağladığı Vaclav Cerny, klasını ve teknik kalitesini sergilemeye başladı.
Çekyalı yıldız, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 hafta skora direkt etki etti. Antalya'da Jota Silva'ya gol pası veren deneyimli kanat oyuncusu, Kasımpaşa ve Fenerbahçe müsabakalarında da 1'er asiste imza atmıştı.
Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'nın olmadığı maçlarda forvet arkası da görevlendirdiği Cerny 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
