Vaclav Cerny'den Fenerbahçe'ye karşı yine skor katkısı

Beşiktaş'ta ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny, Rangers'tan sonra Beşiktaş formasıyla da Fenerbahçe karşısına çıktı.
Geçen sezon Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers formasıyla sarı-lacivertlilere rakip olan ve 2 gol atan Çekyalı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı takımda sahada yer aldı.
Cerny dün de asist yaparak yine skor katkısı yaptı.
