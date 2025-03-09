Umut Nayir, Beşiktaş maçında yok!

Konyaspor'da Umut Nayir, Eyüpspor maçında sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Umut Nayir, Beşiktaş maçında yok!
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09 Mart 2025 18:06
Süper Lig'de Eyüpspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Eyüpspor'dan Robin Yalçın, yaşanan tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Konyaspor'da ise Umut Nayir, sarı kart gördü. Umut Nayir, bu sarı kartla birlikte gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'u konuk edecek. Umut Nayir, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.


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