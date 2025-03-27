Uludağ'daki yangından spor dünyasına iki acı haber

Yangında; Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetti.

Türkiye bu kez de Uludağ'dan gelen yangın haberiyle sarsıldı.Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı.Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında içeride bulunan 13 kişiden 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi.Aynı yangında, Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta yaralandı.Bursa Valiliği, Uludağ 1. Otelle Bölgesi'ndeki otelde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."