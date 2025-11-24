Uğurcan Çakır, kaleye dönüyor

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi ve derbiyle birlikte kaleye geri dönüyor.
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde milli eldiveni dinlendirdi ve kaleyi Günay Güvenç'e emanet etti.
Okan Buruk, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında yeniden Uğurcan Çakır'a formayı verecek.
NEDEN GÜNAY OYNADI?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Günay Güvenç tercihine de açıklık getirdi.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"Günay, bu sezona çok iyi başlamıştı, iyi maçlar oynadı. Geçen senelerde de bu rotasyonları yapmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz maçta hazır tutmamız gereken Günay'ın da oynaması gerekiyordu. Günay'a çok güveniyoruz. Bu maçın doğru an olduğunu düşündük. Gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gün sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem saha içinde hem de saha dışında çok memnunuz. Oynamayı hak ediyor. Bundan sonra da yine Günay ile başlayacağımız maçlar olacak."
