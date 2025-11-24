24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Uğurcan Çakır, kaleye dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında dinlendirdiği Uğurcan Çakır'a Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında yeniden formayı verecek.

calendar 24 Kasım 2025 09:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır, kaleye dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi ve derbiyle birlikte kaleye geri dönüyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde milli eldiveni dinlendirdi ve kaleyi Günay Güvenç'e emanet etti.

Okan Buruk, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında yeniden Uğurcan Çakır'a formayı verecek.


NEDEN GÜNAY OYNADI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Günay Güvenç tercihine de açıklık getirdi.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Günay, bu sezona çok iyi başlamıştı, iyi maçlar oynadı. Geçen senelerde de bu rotasyonları yapmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz maçta hazır tutmamız gereken Günay'ın da oynaması gerekiyordu. Günay'a çok güveniyoruz. Bu maçın doğru an olduğunu düşündük. Gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gün sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem saha içinde hem de saha dışında çok memnunuz. Oynamayı hak ediyor. Bundan sonra da yine Günay ile başlayacağımız maçlar olacak."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.