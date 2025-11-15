15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-131'
15 Kasım
İsviçre-İsveç
1-028'
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
1-031'
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
1-027'
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
0-131'

Uğurcan Çakır: "Hedefimiz ikincilikti"

Uğurcan Çakır, Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Kasım 2025 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır: 'Hedefimiz ikincilikti'
Milli takımda kalecimiz Uğurcan Çakır, Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, sözlerine "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzüldük.
 Bugün burada işimiz futbol. İşimizi yapmak zorundayız, ne durumda olursak olalım. Onun için buradayız." diyerek başladı.

Mücadeleyi değerlendiren Çakır, "Aslında ilk yarı 30 dakika fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. 45'e kadar biraz düştük. İçeri girince İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendik. Biraz daha stabil oynayıp 2-0 kazanmak istedik. 90 dakika kontrol bizdeydi ama Bulgaristan iyi mücadele etti, 1 topları direkten döndü. Çok şükür... Bulgaristan bence iyi mücadele etti. Ümitlerimiz vardı. Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk. İlk yarı 3-0 önde olunca onlar, ümitlerimiz suya düştü. Bu galibiyeti hak ettik. Ülkemize armağan olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güzel ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

"İDDİAMIZ BÜYÜK"

İspanya maçıyla ilgili konuşan Uğurcan, "İspanya maçında iddiamız olmasa da büyük bir maç, iddiamız büyük. İlk maçta kötü oynadık, ağır yenilgi aldık. Bizi kendimize getirdi. Dersler aldık. O maçta bir 3 puan kaybettik. Grupta hedefimiz ikincilikti. İspanya, dünyanın en iyi takımı ve kupanın favorisi. Gerçekçi olmak lazım. 12 puan. O maç dışında kaybetmedik. İlk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Her şey bunun için..." diyerek sözlerini noktaladı.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
