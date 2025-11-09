Uğur Meleke: 'Sane, kesinlikle maç seçiyor'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Uğur Meleke değerlendirdi.
İşte Uğur Meleke'nin yorumları:
"OKAN BURUK'U MAT ETTİ"
"Selçuk İnan, Okan Buruk'u mat etti. Selçuk İnan, maça doğru hazırlanmış. Fiziksel olarak üst seviyedeydi. 3'lü orta sahada üst seviyedeydi. Futbol rakiple oynanır. Okan Buruk, Kocaelispor'u 1 maç bile izlememiş. Agyei'ye hiç önlem yok. Tayfur'un iki pozisyonuyla başladı maç, ikisini de Agyei getirdi. Tüm pozisyonlarda Agyei var. Agyei, Galatasaray'ın sol tarafını felç etti."
"KESİNLİKLE MAÇ SEÇİYOR"
"Leroy Sane kesinlikle maç seçiyor. Şampiyonlar Ligi ve lig performansı geceyle gündüz kadar farklı. 4 pozisyonda basit top kaybı yapmasa pozisyon olacak. Sadece sol çekiyor, başka bir şey yapmıyor. Ligdeki takımlar Sane'yi çözdü. Başka yaptığı bir şey yok. Sane, ligde motive olmuyor. O zaman değiştir. Kararını verecek olan Okan Buruk, Sane değil. Sağ açıkta Sallai'yi oynat o zaman."
"NEDEN SIRTINDA TAŞIYORLAR"
"Galatasaray'daki 9 oyuncu neden Sane ve Icardi'yi sırtında taşıyor? Taşıyamazsın! 11'e 10 olunca maç nasıl oluyor, değişiyor. Koşmayan 2 oyuncuyu nasıl sırtında taşıyacaksın!"
