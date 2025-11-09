09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
0-00'
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
0-01'
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
0-0DA
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
1-0DA
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-357'
09 Kasım
Metz-Nice
0-145'
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0DA
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
1-031'
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
1-231'
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
1-1DA
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Uğur Meleke: "Sane, kesinlikle maç seçiyor"

Galatasaray'ın Kocaelispor'a mağlup olduğu karşılaşmayı Uğur Meleke, değerlendirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Uğur Meleke değerlendirdi.

İşte Uğur Meleke'nin yorumları:

"OKAN BURUK'U MAT ETTİ"

"Selçuk İnan, Okan Buruk'u mat etti. Selçuk İnan, maça doğru hazırlanmış. Fiziksel olarak üst seviyedeydi. 3'lü orta sahada üst seviyedeydi. Futbol rakiple oynanır. Okan Buruk, Kocaelispor'u 1 maç bile izlememiş. Agyei'ye hiç önlem yok. Tayfur'un iki pozisyonuyla başladı maç, ikisini de Agyei getirdi. Tüm pozisyonlarda Agyei var.  Agyei, Galatasaray'ın sol tarafını felç etti."

"KESİNLİKLE MAÇ SEÇİYOR"

"Leroy Sane kesinlikle maç seçiyor. Şampiyonlar Ligi ve lig performansı geceyle gündüz kadar farklı. 4 pozisyonda basit top kaybı yapmasa pozisyon olacak. Sadece sol çekiyor, başka bir şey yapmıyor. Ligdeki takımlar Sane'yi çözdü. Başka yaptığı bir şey yok. Sane, ligde motive olmuyor. O zaman değiştir. Kararını verecek olan Okan Buruk, Sane değil. Sağ açıkta Sallai'yi oynat o zaman."

"NEDEN SIRTINDA TAŞIYORLAR"

"Galatasaray'daki 9 oyuncu neden Sane ve Icardi'yi sırtında taşıyor? Taşıyamazsın! 11'e 10 olunca maç nasıl oluyor, değişiyor. Koşmayan 2 oyuncuyu nasıl sırtında taşıyacaksın!"
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
